Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda, về phía Nhật Bản có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nakasone; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Phu nhân, cán bộ Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và Phu nhân, cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến thăm là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, tập trung thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trụ cột.

Hơn nửa thế kỷ đồng hành và hợp tác, hai nước không chỉ là những đối tác chiến lược tin cậy, hiệu quả mà còn là những người bạn chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam và Nhật Bản đã lần lượt xác lập khuôn khổ quan hệ từ Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài (năm 2002) lên Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á (năm 2009), Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á (năm 2014) và Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới ngày 27/11/2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng chiến lược tổng thể cho sự phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Lãnh đạo hai nước sẽ cùng xác định những định hướng hợp tác dài hạn, những ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả hai bên; chuyển từ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đơn thuần sang tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế, chú trọng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế mỗi nước; tạo động lực cho những đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển, mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ cùng nhau trao đổi về các biện pháp mở rộng và làm sâu rộng hơn những lĩnh vực hợp tác mới, những lĩnh vực mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu và cũng là những nội dung mà hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ tập trung ưu tiên phát triển những lĩnh vực này trong thời gian tới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. Ảnh: TTXVN

Diễn ra vào thời điểm cả hai nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa những thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như giữa hai nước ở nhiều cấp khác nhau sang một giai đoạn triển khai sâu rộng và hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển của cả hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.