Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện Nhà nước Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện Nhà nước Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện Nhà nước Nhật Bản cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các quan chức hai nước tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện Nhà nước Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các quan chức hai nước tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện Nhà nước Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Haneda, Thủ đô Tokyo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)