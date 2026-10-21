Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) ​

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kiều bào các nước trong khu vực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại khách sạn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kiều bào các nước trong khu vực đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại khách sạn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)