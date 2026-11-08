Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Haneda có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, toàn diện và hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Đại diện Nhà nước Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại sân bay quốc tế Haneda, thủ đô Tokyo.

Tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố. Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ ba về đầu tư, thứ tư về thương mại và du lịch. Bên cạnh đó, hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cùng sự gắn kết giữa các địa phương và cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản đang là những điểm sáng nổi bật.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng: Dự lễ đón chính thức và hội kiến Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản; hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản; phát biểu chính sách quan trọng tại Quốc hội Nhật Bản; tọa đàm, tiếp lãnh đạo các tổ chức kinh tế, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hiện thực hóa và chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao thành kết quả triển khai sâu rộng, thực chất. Chuyến thăm hướng tới xác lập cơ chế hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; mở ra các bước đột phá trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, AI, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Qua đó, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới.