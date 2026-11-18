Thông tin cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên trang chủ China Daily

Bên cạnh hoạt động hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, báo chí Trung Quốc dành sự chú ý cho những hoạt động thúc đẩy hợp tác địa phương, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Quảng Đông nhân chuyến công tác của nhà lãnh đạo Việt Nam. Những thông tin này cũng được đặt trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027.

Kết nối Việt Nam với Khu vực Vịnh lớn

Trang tin 21jingji (21世纪经济报道), thuộc Tập đoàn Truyền thông Tài chính Nam Phương, đăng bài viết với tiêu đề “Lãnh đạo Việt Nam trực tiếp tìm hiểu công nghệ cao tại Khu vực Vịnh lớn, hoan nghênh robot hình người của Thâm Quyến sớm đến Việt Nam”.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên 21jingji

Bài viết cho biết, sau khi đến Thâm Quyến tham dự các hoạt động của APEC 2026, chiều ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn kết nối đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ Việt Nam - Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau và phát biểu chính sách. Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tham quan gian trưng bày của hai doanh nghiệp trong khu vực là Công ty Hàng không vũ trụ EHang và Công ty Robot EngineAI, tìm hiểu về các ứng dụng của kinh tế tầm thấp và robot hình người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

21jingji cũng nhấn mạnh cơ hội kết nối giữa hệ sinh thái công nghệ của Khu vực Vịnh lớn với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn đưa hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Khu vực Vịnh lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Các lĩnh vực được định hướng ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot và hệ thống tự hành; đồng thời khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai bên hình thành nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bài viết cho thấy sự quan tâm của truyền thông kinh tế Trung Quốc đối với triển vọng hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và một trong những trung tâm công nghiệp, đổi mới sáng tạo lớn của nước này. Thay vì chỉ phản ánh các hoạt động ngoại giao của người đứng đầu đất nước Việt Nam, bài viết hướng sự chú ý tới những lĩnh vực công nghệ cụ thể và khả năng mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm về công nghệ và đổi mới sáng tạo tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác thực chất với Quảng Đông

Một hoạt động song phương khác thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc là cuộc tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, tối 17/11 tại Thâm Quyến.

Trang Phượng Hoàng (Ifeng) đăng bài viết về cuộc gặp, cho biết ông Hoàng Khôn Minh và Tỉnh trưởng Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Ifeng

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Nam Phương Nhật báo

Theo bài viết, phía Quảng Đông khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất với Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, bảo tồn các di tích gắn với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng Việt Nam tại Quảng Đông.

Đáng chú ý, bài viết đề cập việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai bên kể từ chuyến thăm Quảng Đông tháng 8/2024. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Quảng Đông trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản trị địa phương, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, kết nối hạ tầng, giáo dục và du lịch.

Trong định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy kết nối Khu vực Vịnh lớn với các tỉnh, thành phố Việt Nam; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; gắn hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Từ Tử Dương, Tổng Giám đốc Tập đoàn ZTE. Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Doãn Đồng Dược, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chery Holdings. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vương Thành, Tổng Giám đốc Tập đoàn TCL. Ảnh: TTXVN

Những nội dung này cho thấy hợp tác địa phương đang được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ hơn với các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cấp chuỗi cung ứng và mở rộng liên kết công nghệ. Với vị trí là một trung tâm kinh tế, công nghiệp và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, Quảng Đông có nhiều điều kiện để trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường và hệ sinh thái sản xuất của khu vực.

Cơ hội chuẩn bị cho chặng đường hợp tác châu Á - Thái Bình Dương tiếp theo

Một điểm đáng chú ý trong các thông tin truyền thông Trung Quốc là việc đặt chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong mối liên hệ với vai trò chủ nhà APEC tiếp theo của Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Nhân dân Nhật báo

Ảnh chụp màn hình bài viết trên China Daily thông tin việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33

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Ảnh chụp màn hình bài viết trên Tân Hoa xã

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Tân Hoa xã

Không chỉ các cơ quan truyền thông trung ương, báo chí địa phương Trung Quốc đều dành sự quan tâm cho các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thâm Quyến. Các bài viết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Đông và Tập đoàn Truyền thông Thâm Quyến nhấn mạnh việc Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027 và cho rằng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo cơ hội chuẩn bị cho chặng đường hợp tác châu Á - Thái Bình Dương tiếp theo.

Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, các hoạt động song phương tại Thâm Quyến cũng góp phần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tạo thêm nền tảng cho hợp tác khu vực. Qua đó, Việt Nam có thêm cơ hội phát huy vai trò chủ động trong thúc đẩy liên kết kinh tế, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương.