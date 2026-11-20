Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đến dự Lễ trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế”. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” trong công viên ngập nước Bảo Phong bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” trong công viên ngập nước Bảo Phong bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” trong công viên ngập nước Bảo Phong bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tại lễ trồng cây lưu niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” ở Côn Minh (Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem sơ đồ không gian hồ Điền Trì. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa cùng các đại biểu thị sát không gian hồ Điền Trì. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Không gian hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)