Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong tổng thể chiến lược gìn giữ và bảo vệ môi trường, quyết định thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách đây 20 năm là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an trong việc tăng cường kỷ cương và hiệu lực thực thi pháp luật, xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh với các hành vi xâm hại môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sức khỏe của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực và có hiệu quả của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua; chúc mừng các đồng chí được đón nhận Huân chương Chiến công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm. Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới. Cùng với các quan điểm, chủ trương mới về bảo vệ môi trường, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia, lần đầu tiên Đảng ta cũng nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của an ninh quốc gia đó là tạo nền tảng thực hiện thành công các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng.

Tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Yêu cầu mới đòi hỏi công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm, sự bứt phá rõ rệt hơn hẳn 20 năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa, chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần đặc biệt coi trọng và có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường với các cơ sở dữ liệu có liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa; có phương án phòng ngừa, kịch bản ứng phó, đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng.

Từ công tác nắm tình hình, nhận diện nguy cơ và đấu tranh xử lý, phải chủ động tham mưu giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật có liên quan; phải tích hợp bảo vệ môi trường ngay từ khâu hoạch định chiến lược, chính sách và mô hình phát triển của đất nước, mỗi địa phương, trong mỗi quy hoạch, kế hoạch, dự án, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển, đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Phòng, chống vi phạm trong lĩnh vực đa dạng sinh học phải kết hợp với tái tạo, phục hồi hệ sinh thái, kiến tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, thân thiện để thu hút phát triển du lịch, dịch vụ. Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên phải hướng đến bảo đảm nguồn tài nguyên bền vững và luôn tự chủ về nguyên liệu sản xuất. Phòng, chống tội phạm về an toàn thực phẩm bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân còn góp phần nâng cao giá trị, uy tín của các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Qua các mặt công tác, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển “hai con số” và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Toàn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của nhân dân làm thước đo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, gia tăng đóng góp của Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, phải chủ động phát hiện, đề xuất để tham gia tích cực, phấn đấu vươn lên dẫn dắt, thể hiện dấu ấn ở một số vấn đề phù hợp với khả năng, điều kiện của Việt Nam, nhất là các vấn đề liên quan Tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới của đất nước bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, nghiệp vụ sắc bén, am hiểu pháp luật, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần phục vụ nhân dân; có kiến thức liên ngành về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, làm chủ khoa học, công nghệ.