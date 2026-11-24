Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước không tái cử khóa XIV và thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, 25 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì./.