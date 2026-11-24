Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước; Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định nghỉ hưu cho 6 đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao Quyết định nghỉ hưu cho 9 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội: Lê Thành Long, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định nghỉ hưu cho 15 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định nghỉ hưu cho 17 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đồng chí sau nhiều năm công tác, cống hiến; đồng thời cũng là dịp để chia sẻ tình cảm, giữ gìn sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, mặc dù đã kết thúc một chặng đường công tác chính thức nhưng với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung. Những ý kiến từ thực tiễn, những kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều năm công tác của các đồng chí rất đáng trân trọng...

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Độc lập hạng nhì cho 25 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.