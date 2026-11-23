Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Hội nghị đã công bố Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026 đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các đồng chí cán bộ Ban Chỉ đạo 110; cán bộ thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định nghỉ hưu cho 6 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, gồm các đồng chí: Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo 110; Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao Quyết định nghỉ hưu cho 9 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, gồm các đồng chí: Lê Thành Long, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bùi Thanh Sơn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Hà, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Quang Phương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Quyết định nghỉ hưu cho 15 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng công tác ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định nghỉ hưu cho 17 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ, nhân dân, bạn bè quốc tế và những nơi từng gắn bó, rèn luyện; trân trọng sự đùm bọc, nhường cơm sẻ áo và cả sự hy sinh đã giúp các cán bộ trưởng thành, phát triển.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, luôn kiên định con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, đồng thời tiếp tục cống hiến sau khi nghỉ hưu, tiếp tục nỗ lực làm công dân tốt, đảng viên tốt, trung thành với Đảng, hòa đồng với nhân dân và đóng góp trong phạm vi, điều kiện của mình.

Vui mừng, phấn khởi trước kết quả sau Đại hội XIV, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đến nay, khối lượng công việc lớn đã được triển khai, cụ thể hóa đường lối, chính sách và xây dựng thể chế pháp luật, tạo khí thế tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực theo hướng làm ngay, làm luôn nhưng phải hiệu quả, với kết quả rõ ràng, lượng hóa được, góp phần nâng cao vị thế đất nước, củng cố đoàn kết và tăng niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, không gì có thể cản trở bước tiến của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi đồng chí sau nhiều năm công tác, cống hiến; đồng thời cũng là dịp để chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ tình cảm, giữ gìn sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Mỗi đồng chí nhận quyết định hôm nay có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng. Những thành quả mà đất nước có được là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các đồng chí hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, mặc dù đã kết thúc một chặng đường công tác chính thức nhưng với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết của mình, mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung. Những ý kiến từ thực tiễn, những kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều năm công tác của các đồng chí rất đáng trân trọng.

Chia sẻ một số nét chính về tình hình đất nước từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, cũng không né tránh những hạn chế, yếu kém. Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù ở cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn có chung tình cảm, trách nhiệm và mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những năm tháng công tác có thể khép lại nhưng những tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm và những đóng góp cho đất nước sẽ còn mãi; luôn trân trọng và mong rằng mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục được gìn giữ, được vun đắp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, chu đáo chế độ, chính sách. Đây không đơn thuần là việc thực hiện chính sách, mà còn là tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của Đảng đối với những người đã cống hiến nhiều năm cho sự nghiệp chung và đất nước./.