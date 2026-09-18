Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm hai Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Bình Đàm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo quyết định, đồng chí Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng, Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiệu làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông-Châu Phi, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe và Cộng hòa Cabo Verde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ mới được bổ nhiệm. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự và cũng là trọng trách nặng nề; đồng thời là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu lâu dài của cá nhân mỗi đồng chí, đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chung của ngành, của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, ngành Ngoại giao, mỗi cơ quan đại diện và cá nhân từng Đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc, vừa linh hoạt về sách lược, giữ vững độc lập, tự chủ, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung.

Hai Đại sứ cần tiếp tục nỗ lực công tác, góp phần củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor-Leste, Angola và các nước được giao kiêm nhiệm. Đây là địa bàn quan trọng tại hai khu vực, có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn. Trong giai đoạn mới, cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam và Timor-Leste, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN. Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tinh thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bổ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế và điều kiện hoạt động đối ngoại, nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tổ chức thực hiện, đặc biệt vai trò của Đại sứ - người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phía sau là Tổ quốc, trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ lớn; tin tưởng các Đại sứ phát huy năng lực của mình, hoàn thành tốt trọng trách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và cơ hội bên ngoài để phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng. Trước những yêu cầu mới của đất nước, nhiệm vụ đối với công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao ngày càng lớn. Toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao cũng như các đồng chí đại sứ nghiêm túc học tập, quán triệt và nhận thức sâu sắc các nhiệm vụ về công tác đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đặt ra và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Đại sứ Phạm Bình Đàm thay mặt các Đại sứ mới được bổ nhiệm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại diện cho các Đại sứ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại sứ Phạm Bình Đàm bày tỏ xúc động và vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiệm vụ; cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, làm việc và cống hiến hết mình, quyết tâm cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, đóng góp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước, đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, tương xứng với vị thế của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.