Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cho ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 (Bộ Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông-châu Phi (Bộ Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde cho ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng, Vụ Trung Đông-Châu Phi, Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại sứ Phạm Bình Đàm bày tỏ xúc động và vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp trao quyết định; thể hiện sự ghi nhận, tin cậy và quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Ngoại giao, cũng như với các đồng chí được bổ nhiệm.

Bày tỏ niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển của đất nước, Đại sứ Phạm Bình Đàm cam kết sẽ làm hết sức mình để triển khai cụ thể, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các Nghị quyết của Đảng. Khẳng định trách nhiệm đối ngoại ngày càng lớn trong kỷ nguyên phát triển mới, được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và sẽ không dừng ở việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định mà phải góp phần mở ra những không gian phát triển mới, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước và đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Đại sứ Phạm Bình Đàm khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đất nước, góp phần giữ vững vị thế và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng 2 đồng chí được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài. Đây là vinh dự và sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu lâu dài của cá nhân mỗi đồng chí đóng góp vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế chung của ngành, của đất nước; song cũng là nhiệm vụ, trọng trách nặng nề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các đồng chí Đại sứ là đại diện cho đất nước, là hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn với uy tín và lợi ích quốc gia-dân tộc, là hiện thân đường lối đối ngoại của Đảng ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp, nhiều biến động mang tính thời đại, là những điều thách thức với ngành Ngoại giao, với từng cơ quan đại diện và cá nhân từng Đại sứ. Điều này đòi hỏi ngành Ngoại giao, đặc biệt là các Đại sứ phải vừa kiên định nguyên tắc vừa linh hoạt về sách lược; vừa giữ vững độc lập, tự chủ; vừa chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, tìm kiếm những lợi thế mới, lợi ích mới cho đất nước, vừa đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và phát triển chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, các đồng chí Đại sứ tiếp tục củng cố, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với Timor Leste, Angola và các nước kiêm nhiệm. Đây là hai địa bàn quan trọng tại hai khu vực, có nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn; cần thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Timor-Leste giai đoạn mới, mở ra những cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng hành cùng Timor-Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN.

Với Angola, sớm xây dựng một kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm cho cả địa bàn kiêm nhiệm rộng lớn, thúc đẩy hợp tác truyền thống, mở rộng thị trường và hợp tác trên các lĩnh vực mới mà hai bên có ưu thế, với tinh thần cùng đầu tư, cùng khai thác, gia tăng tính bổ trợ, đa dạng, cùng có lợi cho hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện thể chế, cơ chế và điều kiện hoạt động đối ngoại. Nhưng hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tổ chức thực hiện, đặc biệt vai trò của Đại sứ - người đại diện cao nhất của đất nước trong hoạt động đối ngoại tuyến đầu. Phía sau là Tổ quốc, trước mắt các đồng chí là nhiệm vụ lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với phẩm chất và năng lực của mình, các Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ nguồn lực và cơ hội bên ngoài và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế./.