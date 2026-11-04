Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên ở Hà Nội

Chiều 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Trong đó, huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 29 đảng viên, huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 8 đảng viên, huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 45 đảng viên.

Tại buổi Lễ, 31 đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự Lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào giải phóng dân tộc và con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng lý tưởng cộng sản đã hun đúc nên nhiều thế hệ chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân.

Đây là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dạn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo.

Tấm gương kiên trung của đảng viên lão thành là giáo án truyền cảm hứng

Đối với Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, bứt phá. Thành phố cũng đang rất khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị...

Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn và trao cho Thủ đô những cơ chế đột phá, điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Hà Nội phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn.

Hà Nội không chỉ phải dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn, lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm đưa Thủ đô vươn mình, xứng với vị thế "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, các đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đảng viên lão thành chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Đảng bộ thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp để triển khai. Trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố tập trung phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Hà Nội sẽ tiếp tục chăm lo toàn diện hơn đối với đảng viên lão thành, người có công. Thành phố sẽ cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo bằng những chính sách thiết thực để người dân Thủ đô, trong đó có các đảng viên lão thành, được thụ hưởng thành quả phát triển.