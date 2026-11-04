Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành Hà Nội

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Quang Thái

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số xã, phường và gia đình các đảng viên lão thành... cùng dự.

82 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên

Đợt 7-11-2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 29 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 45 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đặc biệt, toàn Đảng bộ thành phố có 5 đảng viên lão thành từ 100 tuổi trở lên, trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Mai (tức Nguyễn Thị Huyền 104 tuổi, sinh năm 1922), đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 39, Đảng bộ phường Yên Hòa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành. Ảnh: Duy Khánh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi lễ, có 31 đồng chí đón nhận Huy hiệu Đảng tại hội trường Thành ủy, trong đó có 9 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 16 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đối với 51 đồng chí đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí đảng viên tại gia đình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Khánh Huy

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Quang Thái

Trong buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 cho 29 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 cho 53 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Phạm Hùng

Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành. Ảnh: Duy Khánh

Các đảng viên lão thành vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều là các đồng chí đảng viên lão thành tiêu biểu, từng giữ nhiều trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội và thành phố Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: Viết Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: Duy Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: Khánh Huy

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Sức mạnh và uy tín của Đảng bắt đầu từ sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động khi tham dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các đảng viên lão thành, các cụ, các bác cùng toàn thể đại biểu, các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, tình cảm quý trọng, lòng tri ân sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; kính chúc các đồng chí, các cụ, các bác luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống trường thọ, mãi mãi là chỗ dựa tinh thần quý báu cho gia đình, cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ánh sáng từ Cách mạng Tháng Mười Nga hơn một thế kỷ trước đã thắp lên ngọn lửa lý tưởng cộng sản tại Việt Nam, hun đúc lên biết bao thế hệ chiến sĩ trung kiên, sẵn sàng xả thân vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển trường tồn của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, qua bão táp cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như những cam go của thời kỳ bao vây, cấm vận, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, lý tưởng cộng sản vẫn luôn vẹn nguyên, sáng ngời trong tâm khảm và hành động của các thế hệ đảng viên đi trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

“Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt trước, dưới lá cờ của Đảng, vinh quang từ thuở thanh xuân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và khẳng định, bên cạnh niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đây cũng đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền, của nhân dân Thủ đô.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đồng chí. Chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thân nhân của các đồng chí như hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, chia sẻ gian khó để các đồng chí trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Cuộc đời và sự nghiệp cống hiến của các đồng chí đã để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay một bài học đạo đức cách mạng vô cùng sâu sắc: Sức mạnh và uy tín của Đảng cầm quyền bắt đầu chính từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên cụ thể; vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, càng giữ cương vị càng cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình vào kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dặn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất của người cách mạng kiên trung theo tinh thần Cách mạng Tháng Mười và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn, sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều đó càng có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa qua đã ban hành những văn bản quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước. Mục tiêu của các nghị quyết là làm cho mỗi tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, giữ gìn danh dự của người cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Viết Thành

Năm 2026, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, đất nước ta vẫn duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội tích cực. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và bản chất nhân văn của chế độ ta.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, quyết tâm bứt phá.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành phố cũng đang rất khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” hạ tầng, đẩy nhanh các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm đang tạo ra những xung lực phát triển toàn diện, mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội cất cánh.

Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn và trao cho Thủ đô những cơ chế đột phá. Điều đó đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Hà Nội phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn. Hà Nội không chỉ phải dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đi đầu về bảo tồn, lan tỏa giá trị của văn hóa Thăng Long Hà Nội; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô phải thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, đưa Thủ đô vươn mình, xứng đáng với vị thế văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn và tin tưởng các đảng viên lão thành, dù tuổi cao, vẫn tiếp tục phát huy kinh nghiệm và nhiệt huyết cách mạng; luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy của tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở. Đồng thời, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sự hiện diện và tấm gương kiên trung, son sắt, trọn đời cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất và tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi, kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ trước.

“Chăm sóc, tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là tình cảm thủy chung, son sắt mà là đạo lý của truyền thống uống nước nhớ nguồn và là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố”, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu. Ảnh: Quang Thái

Để người dân thụ hưởng những thành quả phát triển của Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, đây là lần thứ ba trong năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trực tiếp trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành tiêu biểu của Đảng bộ thành phố.

“Sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến bền bỉ, kiên trung của các bác, các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô xin trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới 28.291 đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này”, đồng chí Trần Đức Thắng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với 82 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó có 31 đảng viên lão thành có mặt tại buổi lễ.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và những chỉ đạo hết sức quan trọng, toàn diện, sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đảng bộ thành phố xin tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp và quyết liệt thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là trong những tháng còn lại của năm 2026. Toàn Đảng bộ thành phố đã, đang và sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ cụ thể hóa, triển khai những chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bằng những chính sách rất cụ thể, thiết thực. Ảnh: Quang Thái

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo toàn diện đối với các đồng chí đảng viên lão thành, người có công, củng cố nền tảng tinh thần và bồi đắp cho thế hệ hôm nay niềm tin, khát vọng phát triển Thủ đô nhanh và bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, biết ơn sâu sắc và tự hào được kế thừa những thành quả, những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Lãnh đạo thành phố kính mong các cụ, các bác đảng viên lão thành với uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, tiếp tục truyền lửa truyền thống cách mạng, truyền niềm tin, ý chí và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ cụ thể hóa, triển khai những chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bằng những chính sách rất cụ thể, thiết thực để người dân Thủ đô nói chung, các bác, các đồng chí đảng viên lão thành nói riêng được thụ hưởng những thành quả phát triển của Thủ đô.

Đảng viên Nghiêm Xuân Đào phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Nghiêm Xuân Đào (tức Nghiêm Đào), đảng viên Chi bộ Thôn Vân Lũng (Đảng bộ xã An Khánh) cho biết, đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, đồng chí càng tự nhắc mình phải giữ trọn lời thề của người đảng viên: Còn sống ngày nào thì còn phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất cách mạng, làm những việc có ích cho Đảng, đất nước và nhân dân.

Nguyện vọng tha thiết nhất của đồng chí Nghiêm Xuân Đào là Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đức, có tài, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng hôm nay sẽ mãi là niềm tự hào, kỷ vật thiêng liêng và lời nhắc nhở đồng chí suốt đời giữ trọn phẩm chất người cộng sản.

“Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; mong các đồng chí tiếp tục nêu gương, đẩy mạnh học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, đồng chí nói.