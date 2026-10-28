 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong 50 năm, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) không ngừng đổi mới đào tạo, nghiên cứu và quản trị; tiên phong trong tự chủ đại học, quốc tế hóa giáo dục. Nhà trường chuyển đổi thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết nối thế mạnh về kinh tế, kinh doanh, quản lý với công nghệ, thiết kế, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên ngành. Hiện nay, UEH đã phát triển quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng mạng lưới học giả, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế ngày càng rộng mở. Năm 2026, UEH xếp thứ 184 châu Á và thuộc nhóm 101 - 200 đại học thế giới về đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045, UEH xác định chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình “Đại học đồng kiến tạo giá trị” và từng bước trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng. Nhà trường tập trung thực hiện 5 trụ cột chiến lược: Đào tạo công dân toàn cầu có tư duy đa ngành, xuyên ngành hành động thực tiễn và trách nhiệm với bền vững; nghiên cứu khoa học gắn liền với các thách thức đương đại, bài toán của địa phương và đất nước; phát triển khuôn viên đại học xanh, trở thành không gian thực nghiệm sống, thí nghiệm hiện trường, nơi thử nghiệm có kiểm soát trong sự kết nối đa bên; quản trị số, dựa trên dữ liệu, lấy con người và bền vững làm trung tâm; kết nối các bên liên quan đồng kiến tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo PGS, TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, UEH đặt mục tiêu vào tốp 150 đại học châu Á vào năm 2030 và tốp 100 châu Á trong giai đoạn 2035 - 2045. Để hiện thực hóa chiến lược, UEH đã và đang triển khai 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045, tập trung phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và xây dựng đại học hạnh phúc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, biểu dương thành tựu, đóng góp to lớn của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thời gian qua và chúc mừng nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. UEH phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Nhà trường cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. UEH phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nhà trường cần xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Trong đó, cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận; tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực, chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Các nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

PGS, TS Bùi Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Nhà trường cần gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển; cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp. Đối với TP Hồ Chí Minh, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo.

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý nhà trường cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị, giải quyết công việc thuận lợi, bảo vệ an toàn dữ liệu; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, những thế hệ cựu sinh viên của nhà trường tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Các thầy cô tiếp tục truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; trao quà tặng nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Dịp này, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao Cờ truyền thống của UBND Thành phố tặng nhà trường. Trước lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan Phòng Truyền thống số của UEH và ghi lưu bút nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường.