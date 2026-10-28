Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH (27/10/1976 - 27/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của trường

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, người học UEH.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể UEH, ghi nhận những thành tích và đóng góp của Nhà trường trong nửa thế kỷ xây dựng, phát triển. Nhân dịp này, UEH cũng đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của Thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng đến các thế hệ UEH, trao tặng quà lưu niệm; đồng thời chia sẻ định hướng và giao những trọng trách gắn với mục tiêu phát triển của Nhà trường, phấn đấu vào top 150 đại học châu Á năm 2030 và top 100 đại học châu Á trong giai đoạn 2035-2045. Đây là nguồn động viên để UEH tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng học thuật và đóng góp thiết thực cho đất nước.

Thành lập ngày 27/10/1976 với khóa đào tạo đầu tiên gồm 516 sinh viên, UEH mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý phục vụ công cuộc xây dựng đất nước. Trải qua 50 năm, Nhà trường không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu và quản trị, tiên phong trong tự chủ đại học và quốc tế hóa giáo dục. Năm 2023, UEH chính thức chuyển đổi thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết nối thế mạnh về kinh tế, kinh doanh, quản lý với công nghệ, thiết kế, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên ngành.

Đến nay, UEH có cộng đồng hơn 280.000 cựu người học, quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng mạng lưới học giả, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, UEH đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện chính sách, chuyển giao tri thức, bồi dưỡng năng lực khu vực công và đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp. Nhà trường đã triển khai hơn 160 khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công, đồng thời tham gia nhiều chương trình nghiên cứu, tư vấn chiến lược và phát triển kinh tế - xã hội.

Những nỗ lực trong đào tạo, nghiên cứu và hội nhập học thuật tiếp tục được ghi nhận qua các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2026, UEH xếp thứ 184 châu Á theo THE Asia University Rankings và thuộc nhóm 101-200 đại học thế giới về đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững theo THE Impact Rankings.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể UEH

Tại lễ kỷ niệm, UEH công bố Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, đánh dấu bước chuyển từ đại học đa ngành, bền vững hướng tới đại học đồng kiến tạo, từng bước hình thành mô hình UEH UniverCity Innovation Hub - hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị và vùng.

Theo định hướng này, UEH phát huy thế mạnh đào tạo, nghiên cứu và năng lực liên ngành để kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, phối hợp cùng chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng nhận diện những thách thức, nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp phát triển.

Chiến lược tập trung vào năm trụ cột gồm: đào tạo công dân toàn cầu có tư duy đa ngành, liên ngành và trách nhiệm bền vững; nghiên cứu khoa học gắn với các thách thức của địa phương và đất nước; phát triển khuôn viên đại học xanh, hướng tới phát thải ròng bằng không và các không gian thực nghiệm Living Lab, Field Lab, Sandbox; quản trị số dựa trên dữ liệu; kết nối đa bên nhằm huy động nguồn lực, kiến tạo giải pháp và chia sẻ giá trị.

Trọng tâm của chiến lược là xây dựng hệ sinh thái đồng kiến tạo giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường tự nhiên, đưa tri thức và đổi mới sáng tạo vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo ra các giá trị có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UEH đã và đang triển khai 10 đề án trọng điểm giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045, tập trung phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và xây dựng Đại học Hạnh phúc.

Đáng chú ý, hơn 27 hoạt động trọng điểm được triển khai trong gần một năm rưỡi hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới. Các hoạt động nổi bật gồm lớp học Glo-cal kết nối tri thức toàn cầu với thực tiễn địa phương; các diễn đàn khoa học quy tụ học giả hàng đầu thế giới, trong đó có chủ nhân Giải Nobel; mở rộng mạng lưới học thuật quốc tế và hình thành hệ sinh thái hợp tác đa phương giữa khu vực công, doanh nghiệp và cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH nhấn mạnh: “Mỗi bước phát triển đều bắt đầu bằng một quyết định tự làm mới mình. Năm mươi năm cho UEH quyền được tự hào. Nhưng năm mươi năm không cho phép UEH dừng lại ở sự tự hào ấy mà cần tiếp nối di sản bằng hành động, lấy thành tựu đã đạt được làm nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong hành trình phát triển, một quốc gia có thể đi nhanh nhờ vốn và công nghệ, nhưng chỉ có thể đi xa bằng con người. Đó là hành trình của Tri thức - Con người - Tương lai mà UEH đã, đang và sẽ theo đuổi”.