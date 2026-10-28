Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên UEH, ghi nhận những thành tích, đóng góp của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH. Ảnh: T.K

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của Nhà trường; chúc mừng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục đại học có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UEH. Ảnh: T.K

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Phòng Truyền thống số UEH. Ảnh: TK

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà trường phát triển; tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Các thầy cô tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến. Các sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Lãnh đạo UBND TPHCM đã trao tặng Cờ truyền thống cho UEH. Ảnh: T.K

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo UBND TPHCM đã trao tặng Cờ truyền thống cho UEH, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển của Thành phố.

Được thành lập ngày 27/10/1976, UEH có khóa đào tạo đầu tiên gồm 516 sinh viên. Sau nửa thế kỷ, trường có cộng đồng hơn 280.000 cựu sinh viên, học viên; quy mô đào tạo hiện gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Năm 2023, UEH chuyển đổi thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, kết nối thế mạnh kinh tế, kinh doanh, quản lý với công nghệ, thiết kế, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực liên ngành.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách và bồi dưỡng nhân lực cho các địa phương. Theo UEH, trường đã triển khai hơn 160 khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 15.000 lượt học viên khu vực công.

UEH đặt mục tiêu vào Top 150 đại học châu Á vào năm 2030 và Top 100 châu Á trong giai đoạn 2035–2045. Đây không phải là thành tích, mà là trách nhiệm về nâng cao chất lượng nhân lực, năng lực phụng sự quốc gia và nâng tầm vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới.