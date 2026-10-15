Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dự, trao phần thưởng cao quý và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cựu sinh viên khóa 4 của Đại học Bách khoa Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội;

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Hà Nội và các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức và đối tác quốc tế; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, học viện và viện nghiên cứu trong nước, quốc tế; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dự buổi lễ.

Nhìn lại lịch sử, ngày 15/10/1956, khóa học đầu tiên của Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa khai giảng. Việc thành lập trường đại học kỹ thuật đầu tiên sau hòa bình thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật kiến thiết đất nước.

70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành một đại học danh tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên trường quốc tế về kỹ thuật và công nghệ.

Trong giai đoạn 1965 - 1972, gần 3.000 cán bộ, giảng viên và sinh viên Bách khoa xếp bút nghiên lên đường ra trận. 9 cán bộ, sinh viên vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng đài Xếp bút nghiên giữa khuôn viên trở thành biểu tượng nhắc nhớ thế hệ sau về lòng yêu nước và trách nhiệm phụng sự.

Các thế hệ người Bách khoa có mặt trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhà trường vinh dự sở hữu nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, được ghi nhận bằng các Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những đóng góp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

Đến nay, Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng mạng lưới 300.000 cựu sinh viên toàn cầu, quy mô đào tạo 42.000 sinh viên, hợp tác hơn 100 đối tác quốc tế, tham gia 10 mạng lưới quốc tế và triển khai 68 chương trình đào tạo đại học, 42 chương trình đào tạo thạc sĩ, 28 chương trình đào tạo tiến sĩ. 5 lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ dữ liệu, Khoa học và Công nghệ Sức khỏe, Vật liệu mới, Năng lượng và Môi trường bền vững, Thiết bị và Hệ thống thông minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống, thành tựu to lớn của Đại học Bách khoa Hà Nội; khẳng định vai trò nòng cốt của giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển nhân tài và thúc đẩy nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ, làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Nhằm tiếp tục phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng 6 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành và địa phương hỗ trợ nguồn lực để nhà trường phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu đáp từ, GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội - bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của Nhà trường; đồng thời khẳng định quyết tâm của tập thể Nhà trường trong việc tiếp thu, cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình hành động thiết thực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ.

GS.TS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Một là, thay đổi tư duy, cách làm, xác định tâm thế và khát vọng lớn, hoàn thiện chiến lược phát triển đi cùng với kế hoạch chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kèm theo nguồn lực thực hiện; xây dựng Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành một đại học nghiên cứu tinh hoa, hiện đại, có năng lực dẫn dắt và tự chủ, với mô hình quản trị hiện đại dựa trên nền tảng dữ liệu, gắn với trách nhiệm giải trình và phân cấp thực chất, hiệu quả cho các đơn vị chuyên môn.

Hai là, Đại học Bách khoa Hà Nội phải là nơi hội tụ của đội ngũ nhân tài, chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật, công nghệ - cơ sở để có thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc gia.

Ba là, tạo đột phá trong đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao. Bắt đầu từ việc định vị phân khúc, tái cơ cấu đào tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chiến lược, tài năng gắn với quốc tế hóa. Đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; lấy năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ, giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới làm thước đo về kỹ năng, năng lực đầu ra của người học. Lấy đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng có khả năng tổ chức, dẫn dắt các chương trình khoa học công nghệ quy mô lớn, dẫn dắt nền khoa học công nghệ nước nhà làm nền tảng định danh... định vị danh tiếng và uy tín của đại học.

Bốn là, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia. Quán triệt chỉ đạo sâu sắc của Đồng chí Tổng Bí thư về mục tiêu quan trọng của nghiên cứu và đổi mới sáng tạo không chỉ dừng lại ở số lượng mà là chất lượng công bố, không chỉ ý tưởng mà hướng tới sản phẩm cụ thể, có địa chỉ sử dụng, có khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị cho đất nước.

Ông Trần Việt Hùng, sáng lập GotIt! – đại diện cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Năm là, chủ động dịch chuyển mạnh mẽ để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành bền vững, kết nối bền chặt giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người sử dụng công nghệ thông qua sự hỗ trợ và dẫn dắt bằng thể chế của Nhà nước. Phát huy vai trò Mạng lưới cựu sinh viên để phục vụ tốt hơn cho đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hợp tác. Lan tỏa và kết nối quốc tế mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo liên ngành, làm tiền đề cho việc hình thành tổ hợp đổi mới sáng tạo liên ngành hiện đại nằm trong khuôn viên Cơ sở 2 Đại học Bách khoa Hà Nội tại tỉnh Hưng Yên, kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao của tỉnh.

Sáu là, xây dựng con người và văn hóa Bách khoa Hà Nội trong thời đại mới biết trân trọng quá khứ, trách nhiệm với hiện tại và nuôi dưỡng khát vọng lớn cho tương lai. Con người Bách khoa Hà Nội không chỉ giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ mà còn có lòng yêu nước, có lý tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và trách nhiệm đối với cộng đồng. Hội nhập quốc tế để tiếp thu tinh hoa, nâng tầm các chuẩn mực, quy định về khoa học, công nghệ trong nước tiệm cận với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến.

Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng quà lưu niệm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Dấu mốc 70 năm mở ra hành trình mới, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tự chủ và tự cường.