Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội
Sáng 10-10, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội (19-10-1946/ 19-10-2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo...
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