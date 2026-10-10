Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện. Với vai trò quyết định và giám sát, HĐND thành phố Hà Nội đang tập trung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, đưa pháp luật vào thực tiễn, tạo động lực cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.