Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của LLVT Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan và nghe giới thiệu về truyền thống của LLVT Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ôn lại lịch sử, truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.

Cách đây 80 năm, trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 19-10-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI, tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các LLVT Thủ đô Hà Nội, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương để cùng toàn dân đánh giặc; tiếp tục thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính”. Theo Quyết định số 1850 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 19-10 hằng năm là Ngày truyền thống của LLVT Thủ đô Hà Nội.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Ngày 19-12-1946, thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, những người lính Thủ đô đã trực tiếp nổ tiếng súng đầu tiên tấn công quân Pháp, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, kìm chân địch, tạo thời gian quý báu để các cơ quan Trung ương, bộ đội và nhân dân di chuyển lên chiến khu an toàn, bằng sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, quân và dân Thủ đô đã kiên cường chiến đấu trong khu phố cổ, tiến hành đánh địch trong từng ngôi nhà, trên từng tuyến phố để tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch.

Với những cách đánh sáng tạo như: Phục kích, tập kích, nội công ngoại kích, công đồn diệt viện, trận địa trong nhà, phố giăng thành lũy… hình ảnh các chiến sĩ Thủ đô thoắt ẩn, thoắt hiện, đánh giáp lá cà, hiên ngang, kiên định, ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch trên đường phố Hà Nội đã viết nên bản hùng ca chiến thắng, biểu tượng bất diệt của những người lính Thủ đô anh hùng. Với những thành tích xuất sắc, mùa xuân năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô: “Các em là Đội cảm tử. Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” và “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” đã trở thành lời thề bất tử, truyền thống quý báu của người lính Thủ đô anh hùng.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", quân và dân Thủ đô Hà Nội vừa chiến đấu, vừa sản xuất, là hậu phương lớn nhất, đóng vai trò "trái tim" của cả nước, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Hàng vạn thanh niên Thủ đô đã xếp bút nghiên, tạm gác giảng đường để xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Toàn thành phố đã ủng hộ hơn ba triệu tấn lương thực, thực phẩm; gần một triệu người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội ra trận trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường.

Trong những ngày cuối tháng 12-1972, các trận địa của bộ đội, dân quân tự vệ Thủ đô đã cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, làm tỏa sáng văn hiến ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Những đóng góp to lớn ấy đã góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Thủ đô luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, diễn tập, mua sắm trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, LLVT Thủ đô coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Tham mưu chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức diễn tập theo hướng sát thực tế chiến tranh hiện đại, tác chiến đô thị; tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố và cấp Bộ… Qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho cấp ủy, chính quyền.

LLVT Thủ đô thường xuyên duy trì sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ an toàn hàng nghìn sự kiện, đồng thời, là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể; xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được đẩy mạnh. Đã có hơn 260.000 đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; LLVT Thủ đô đã hỗ trợ xây dựng 500 “Nhà tình nghĩa”, hơn 10.000 ngôi nhà cho người có công với cách mạng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, chuyển đổi số có nhiều đổi mới, sáng tạo đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc, LLVT Thủ đô Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước 3 lần tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, tặng 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 22-8-2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1391 tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 4 cho Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.