Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TPHCM phải giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng

Chiều 28/10, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ bối cảnh thế giới biến động nhanh, rộng, có vấn đề ngoài dự báo, tác động trực tiếp và ngay lập tức đến TPHCM thông qua sụt giảm đơn hàng, chi phí kinh doanh, lãi suất, tỉ giá, dòng vốn đầu tư...

Đồng thời, làn sóng AI, tự động hóa và các chuẩn mực môi trường mới đang thay đổi toàn diện lợi thế cạnh tranh. TPHCM phải nâng cao năng lực dự báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó cho năm 2027, song song với việc kiên định các mục tiêu dài hạn về năng suất, công nghệ, nhân lực và môi trường sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục đổi mới tư duy tự chủ, nâng cao năng lực thực thi, giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng; khai thác hiệu quả thẩm quyền từ Luật Phát triển đô thị để cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị cho tăng trưởng năm 2027, thành phố cần dồn nguồn lực xử lý các công trình, dự án và thị trường có thể ra kết quả ngay trong những tháng cuối năm 2026.

Với đầu tư công, theo sát tiến độ, vật liệu, thanh toán và kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm triển khai. Thu ngân sách phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu và quản lý tài sản công, khai thác nguồn thu từ đất gắn chặt với quy hoạch lâu dài. Đồng thời, thành phố hoàn thiện ngay thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn cho danh mục ưu tiên 2027, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao vốn mới làm thủ tục.

Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo TPHCM. Ảnh: TTXVN

Đối thoại sâu, thực chất với doanh nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM cần đối thoại sâu, thực chất với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể; theo sát các dự án tồn đọng sau xử lý pháp lý, kiên quyết xử lý dự án ngâm do nhà đầu tư kém năng lực; với FDI cần chú trọng tiến độ, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa.

Riêng Trung tâm Tài chính quốc tế trước hết cần phải giải quyết được bài toán huy động vốn cho Việt Nam, nhất là cho hạ tầng, sản xuất, đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần tổ chức lại không gian phát triển, ưu tiên hạ tầng liên kết, tái quy hoạch không gian TPHCM sau sáp nhập theo chuẩn chức năng (dịch vụ, tài chính, công nghiệp, logistics), mạnh dạn chọn bỏ các cấu phần không còn phù hợp, trùng lặp sau hợp nhất; đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị kết nối đa phương thức (xe buýt, đi bộ) và phát triển mô hình kinh tế quanh nhà ga (TOD); giải quyết chống ngập toàn diện bằng hạ tầng kỹ thuật kết hợp bảo vệ không gian trữ nước; chủ động phối hợp liên vùng về giao thông, môi trường và chuỗi cung ứng thông qua cơ chế đầu mối chuyên trách.

TPHCM cũng cần quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, học hành, y tế đến môi trường sống an toàn; tập trung phát triển nhà ở vừa khả năng chi trả cho công nhân, người thu nhập thấp, chú trọng nhà cho thuê, gắn với việc làm, giao thông và dịch vụ thiết yếu.

Tiếp tục xử lý ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm, an toàn thực phẩm; kiểm tra phải rõ kết quả, tồn tại và trách nhiệm khắc phục; nhìn nhận kinh tế hè phố là hoạt động kinh tế gắn với sinh kế, có chính sách hỗ trợ, tổ chức và quản lý phù hợp.

Cùng với đó, các bên liên quan theo sát, hỗ trợ lao động có nguy cơ mất việc, nhất là người lớn tuổi, thiếu kỹ năng; đặc biệt quan tâm thanh niên “ba không” (không việc làm, không tham gia học tập, không tham gia đào tạo nghề).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu TPHCM bảo vệ người làm đúng, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi trục lợi, nhũng nhiễu, né tránh gây đình trệ. Cấp ủy, chính quyền phải lắng nghe người dân, doanh nghiệp, nhất là ở địa bàn khó khăn; kịp thời kiểm tra, sửa quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm đối với những vấn đề được phản ánh nhiều lần.

Sau buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cần cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ hơn ưu tiên cuối năm và các điều kiện chuẩn bị cho năm 2027; kiểm tra sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh cách làm để bảo đảm kết quả.