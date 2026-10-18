Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Thụy Sĩ dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Tối 17/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy tay chào du khách và nhân dân Thủ đô khi đi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tổng thống Thụy Sĩ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm tối 17/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân chụp ảnh chung với các đại biểu cạnh chiếc “Đồng hồ Thuỵ Sĩ” khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm. Đây là món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thuỵ Sĩ) dành tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

Một họa sĩ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bức ký họa chân dung Tổng thống.

Hoạ sĩ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thuỵ Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân 2 bức ký hoạ chân dung.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ sự thích thú với sản phẩm tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hóa dân gian Việt Nam độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin bày tỏ thích thú với sản phẩm tò he của những nghệ nhân làng Xuân La - nét văn hoá dân gian Việt Nam độc đáo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều du khách và người dân Thủ đô có mặt từ sớm, đứng thành hàng ở hai bên đường để chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Tổng thống Guy Parmelin cùng Phu nhân.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân Caroline Parmelin diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Guy Parmelin trên cương vị Tổng thống Thụy Sĩ. Trước đó vào năm 2019, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu, ông Guy Parmelin đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Gần đây nhất, trong chuyến công tác Mỹ vào tháng 9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.