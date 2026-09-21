Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New York, bắt đầu các hoạt động tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York, bắt đầu chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo tin từ TTXVN, vào 18h25 ngày 20-9 theo giờ địa phương (sáng 21-9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Jonh F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Đoàn bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Sự tham dự của Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Tại các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến chia sẻ với lãnh đạo cấp cao các nước những bài học từ quá trình 40 năm Đổi mới của Việt Nam, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm ứng phó với những thách thức chung.

Các nội dung được quan tâm gồm biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và tiềm lực mới trong hợp tác quốc tế.

Theo chương trình, bên cạnh Phiên thảo luận chung cấp cao, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự và thảo luận tại nhiều sự kiện với các chủ đề như quyền phát triển; biến đổi khí hậu và chuyển đổi công bằng; nước biển dâng; phòng, chống và ứng phó với đại dịch; giải trừ vũ khí hạt nhân.

Đây là những vấn đề gắn trực tiếp với hòa bình, an ninh, phát triển và đời sống người dân. Các hoạt động cũng tạo cơ hội để các quốc gia thành viên Liên hợp quốc trao đổi, đề xuất giải pháp cho những thách thức chung và định hình các ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, góp phần triển khai những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Các hoạt động nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững; đồng thời tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước.

Chuyến công tác cũng là dịp để hai bên tăng cường hiểu biết, mở rộng trao đổi với các giới tại Hoa Kỳ và thúc đẩy sự ủng hộ đối với Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.