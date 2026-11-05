Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tinh thần đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, chư tăng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày hội năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

Lời dạy của Người đặt ra sự nghiệp lâu dài: lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống, cách ứng xử và con đường đi tới của đất nước. Trong những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để đoàn kết ấy ngày một bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Tô Thắm

"Bởi vậy, việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình; hiểu và quý hơn về văn hóa của đồng bào mình; cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư và từng cá nhân." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Trung ương thưởng thức không gian văn hóa đồng bào các dân tộc tại Ngày hội. Ảnh Tô Thắm

Đoàn kết phải bắt đầu từ sự bình đẳng, tôn trọng và chân thành

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" - vẫn còn tiếp tục thấm sâu vào đời sống để ngày hội hôm nay tạo sức bật lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức thành viên và bà con nhân dân quan tâm vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung với quê hương sau hợp nhất.

Vĩnh Long hôm nay được bồi đắp từ lịch sử và đóng góp của cả ba vùng đất; cần trân trọng đầy đủ những di sản, những con người và những ký ức đã làm nên diện mạo ấy để giúp cho mỗi người dân thêm hiểu, thêm yêu thương quê hương trong không gian mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh Tô Thắm

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nghĩa cộng đồng, giáo dục truyền thống cần tạo ra cơ hội để bà con các địa bàn gặp gỡ, tìm hiểu, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Đoàn kết phải bắt đầu từ sự bình đẳng, tôn trọng và chân thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Châu Thành. Ảnh Tô Thắm

Song song đó, chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, trước hết bằng việc chăm lo cho những người đang nắm giữ, đang thực hành di sản. Cần rà soát những loại hình nghệ thuật, nghề truyền thống, tri thức dân gian có nguy cơ mai một để có biện pháp gìn giữ phù hợp. Quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học, thực hành; kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản.

Xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hàng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm, ấp, phum, sóc phải là những nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau; có bất đồng thì cùng trao đổi, hòa giải trên cơ sở nghĩa tình và pháp luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà của của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các hộ gia đình tiêu biểu. Ảnh Tô Thắm

Đồng thời, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Cần quan tâm hơn đến trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, các gia đình có khó khăn và bà con ở địa bàn trung tâm, ở xa trung tâm; rà soát cách sử dụng nhà văn hóa, thư viện, sân chơi và các không gian sinh hoạt hiện có; bố trí hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân, có người hướng dẫn và duy trì thường xuyên; khuyến khích các câu lạc bộ đọc sách, văn nghệ, thể thao, học chữ và tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín củng cố tình đoàn kết ngay từ ở cơ sở. Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các hộ gia đình tiêu biểu. Ảnh Tô Thắm

Để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm, mỗi khu dân cư nên cùng lựa chọn số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình: chăm lo một gia đình neo đơn, giúp một em nhỏ có nguy cơ bị bỏ học, duy trì lớp dạy văn hóa, giữ gìn một di tích hoặc một không gian sinh hoạt chung...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng, qua ngày hội ở ấp Đa Lộc, nghĩa tình tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm, từng phum sóc; để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe, hiểu được tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình; mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có những người tiếp nối; mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự chia sẻ của cộng đồng.

"Mai này diện mạo quê hương sẽ tiếp tục đổi thay, chúng ta cùng có trách nhiệm giữ gìn và làm giàu thêm cốt cách con người, nghĩa tình đồng bào và niềm tin vào nhau. Đó là nền tảng để Vĩnh Long bước tới một tương lai bằng bản lĩnh của vùng đất giàu truyền thống, bằng sự chung sức của mọi người dân và bằng khát vọng đóng góp cho đất nước." - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo rất sâu sắc, toàn diện, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc Khmer, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ và niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tỉnh ủy sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, với quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tăng trưởng hai con số.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà cho tập thể và đại diện các gia đình tiêu biểu; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao tặng 15 căn nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho các gia đình khó khăn xã Châu Thành.