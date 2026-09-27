Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành của thành phố và đại diện cử tri các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Thông báo trả lời kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri lần trước.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Các nội dung thảo luận, quyết nghị có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Cử tri đánh giá cao các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tự hào trước những kết quả đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến bày tỏ phấn khởi trước đà phục hồi kinh tế và kết quả điều hành 9 tháng đầu năm 2026 của Chính phủ; đồng thời chia sẻ sự quan tâm, trăn trở về các vấn đề giáo dục, y tế, nhà ở, hoạt động của chính quyền cơ sở, xây dựng và quản lý đô thị, bảo vệ môi trường… Các ý kiến khẳng định tin tưởng tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thông tin và trao đổi thêm một số vấn đề.

Thông tin với cử tri một số nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống. Hai kỳ họp vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn và tại Kỳ họp thứ hai sắp tới, sẽ tiếp tục thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy: Pháp luật không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thể chế đã được khơi thông, điểm nghẽn chính hiện nay là ở khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi bộ máy của hệ thống chính trị phải bám sát yêu cầu, triển khai tốt các nhiệm vụ. Những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay là rất quan trọng, nhưng còn nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết bởi sự phát triển phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân. Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hằng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với tư duy phát triển không chỉ giải quyết những công việc trước mắt của một đô thị lớn, mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước. Nhưng Hà Nội càng phát triển nhanh thì yêu cầu càng phải cao; phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, quyết liệt đồng thời phải có sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Trao đổi về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập; thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực, triển khai nhiều công trình, dự án lớn. Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng. Cử tri và nhân dân cần tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống.

Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về hoạt động của chính quyền cơ sở như khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi.

Các cử tri tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về vấn đề trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa, y tế cơ sở, nhà ở, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội phát triển rất nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng; phải chú ý đến tính đồng bộ, không thể xây dựng khu đô thị chỉ tính nhà ở và diện tích thương mại mà trường học, cơ sở y tế, giao thông, không gian công cộng lại đi sau. Môi trường sống và an toàn của người dân là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển Thủ đô.

Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, phòng ngừa và kiểm soát từ gốc. Nhất là đối với vấn đề an toàn thực phẩm, phải kiểm soát cả chuỗi, không để khoảng trống, khe hở trong quản lý từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân. Trong thời gian tới, Hà Nội phải tạo được chuyển biến đột phá trong công tác này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, phân loại thẩm quyền giải quyết, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện. Cử tri cần tiếp tục giám sát và phản ánh nếu chính quyền nói đã giải quyết nhưng người dân thấy chưa ổn.