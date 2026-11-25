Chiều 25/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 gắn với triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đối với năm 2027.