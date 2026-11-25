Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội
Sáng 25-11, tại trụ sở phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC
Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, sáng 25-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-tp-ha-noi-post139604.html