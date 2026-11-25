Sáng 25/11, tại phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và thông báo trả lời những kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri lần trước, các cử tri phát biểu ý kiến bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tin tưởng Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định hàng loạt quyết sách nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước./.