Xã hộiThời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chiều 27-9, tại hội trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng) tiếp xúc cử tri TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
3 liên quanGốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ĐBQH TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG PHÚC

>>> Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục cập nhật

ANH PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-truoc-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post873704.html