Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Chiều 27-9, tại hội trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng) tiếp xúc cử tri TP Hà Nội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-truoc-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post873704.html