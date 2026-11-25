Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu 16.1 và 16.2 của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP. Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - đoạn từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển. Tổng giá trị trúng thầu cả hai gói thầu là 3.309 tỷ đồng.