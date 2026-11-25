Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Sáng 25/11, tại phường Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri 10 phường (Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-sau-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-post1150441.vnp