Với người dân, điều cần quan tâm khi đi khám, chữa bệnh không chỉ là kết quả điều trị cuối cùng. Việc được giải thích đầy đủ, biết rõ chi phí, được tôn trọng và có nơi tiếp nhận phản ánh khi quyền lợi bị ảnh hưởng cũng quan trọng không kém.