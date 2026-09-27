Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội
Chiều 27-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội Trần Thanh Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường đã tiếp xúc với cử tri các phường: Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.
Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phường và cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-ha-noi-1758409.html