Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phường và cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Các cử tri dự hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà nội Trần Thanh Hà thông tin tại hội nghị.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Trường thông tin tại hội nghị.

Cử tri phường Cửa Nam phát biểu ý kiến.

Cử tri phường Hoàn Kiếm phát biểu ý kiến.

Các cử tri tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội với các đại biểu dự hội nghị.