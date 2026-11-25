Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn 10 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Như Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Như Ý)

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Như Ý)

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam (TP Hà Nội), trình bày báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. (Ảnh: Như Ý)

Sau 27 ngày làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết kỳ họp). (Ảnh: Như Ý)

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3. (Ảnh: Như Ý)