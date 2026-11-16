Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Bà Louise Mushikiwabo hoan nghênh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị, đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Thư ký Pháp ngữ đánh giá cao những định hướng phát triển chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và khẳng định Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế-xã hội đối với các thành viên Pháp ngữ. Đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác Pháp ngữ, Tổng Thư ký mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, tham gia tích cực và đóng góp vào các nỗ lực chung của OIF vì hòa bình, ổn định, đoàn kết và phát triển bền vững.

Tổng Thư ký khẳng định OIF sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực giảng dạy và quảng bá tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững. Tổng Thư ký Louise Mushikiwabo bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi và cho biết sẵn sàng đóng vai trò kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác này, trên cương vị công tác cũng như cá nhân.

Hoan nghênh những đóng góp của OIF và cá nhân Tổng Thư ký trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và phát triển trong Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và những nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của Cộng đồng Pháp ngữ thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ hiện nay, OIF cần tiếp tục phát huy vai trò trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết, củng cố lòng tin, ngăn ngừa xung đột và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời cần tiếp tục góp phần phát huy thế mạnh, tiềm năng của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ và phát triển bền vững, vì lợi ích của mỗi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị OIF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên Pháp ngữ - Ảnh: TTXVN

Khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; thúc đẩy việc khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đưa hợp tác Việt Nam - OIF ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố vai trò, vị thế của Cộng đồng Pháp ngữ trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị OIF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên Pháp ngữ, nhất là các nước châu Phi; tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp, trong đó đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ ngoại giao, công chức và lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.