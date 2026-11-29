Ngày 29/11, tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, nhân dịp sang dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng thống Min Aung Hlaing và Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar sang Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao CLMV-12 và chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS-11; khẳng định đây là các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các nước thành viên./.