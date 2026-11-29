Tổng thống Min Aung Hlaing thông tin về những kết quả chính của hai hội nghị; đánh giá cao các hội nghị đã thành công tốt đẹp, cảm ơn Việt Nam đã tổ chức chu đáo các hội nghị CLMV-12 và ACMECS-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam- Myanmar; nhấn mạnh các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thời gian qua là những dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới với những định hướng và trọng tâm hợp tác phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh triển khai các cam kết và thỏa thuận cấp cao đã đạt được; đề nghị Tổng thống Min Aung Hlaing quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Myanmar phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tạo chuyển biến thực chất trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, hàng không, công nghệ thông tin, viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, phát triển nông thôn, y tế, giáo dục và đào tạo nghề. Tổng thống Min Aung Hlaing mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Myanmar; khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước; tích cực trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động tại thị trường của nhau, phát huy tính bổ trợ về nguồn lực, thị trường và thế mạnh phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các cấp, các ngành và nhân dân hai nước; đề nghị phía Myanmar tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Myanmar, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình phát triển ở mỗi nước, Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với Myanmar trong suốt thời gian qua; khẳng định Myanmar luôn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước thành viên ASEAN, mong Việt Nam tiếp tục là cầu nối; đồng thời khẳng định Myanmar sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Myanmar, ủng hộ giải pháp do Myanmar làm chủ và dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi để Myanmar sớm khôi phục sự tham gia đầy đủ tại các cơ chế và hoạt động của ASEAN.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ CLMV và ACMECS; nhấn mạnh lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối và tính bổ trợ giữa các nước thành viên ACMECS, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là trong phát triển các hành lang kinh tế, kết nối giao thông và thương mại. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên còn nhiều cơ hội để cùng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kết nối cả về đường bộ và đường biển, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước và tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế trong tiểu vùng.