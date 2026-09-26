Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada
Chiều 25.9.2026, giờ địa phương (sáng 26.9.2026, giờ Hà Nội), tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Drew Garvie.
Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-tong-bi-thu-dang-cong-san-canada-268957.html