Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác tại xã Triệu Phong đã từng bước đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cơ sở. Từ yêu cầu mới, Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” tiếp tục đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành thường xuyên, thiết thực, gắn với hiệu quả công việc và phục vụ Nhân dân.