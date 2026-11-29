Ngày 29/11, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự tham dự của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam cũng như hợp tác tiểu vùng Mekong vì hòa bình, ổn định, kết nối và phát triển bền vững ở khu vực./.