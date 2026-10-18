Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein

Tạo nền tảng mới cho hợp tác kinh tế, thương mại

Ngày 18/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm, cùng với việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thuộc Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), là những dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Liechtenstein, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế mạnh của quốc gia này trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo công nghệ cao, tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Về phía Liechtenstein, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Thủ tướng Brigitte Haas, việc củng cố quan hệ chính trị sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư. Việc ký kết hai hiệp định trong chuyến thăm lần này cũng được kỳ vọng tạo nền tảng cho quan hệ song phương phát triển trong thời gian tới.

Sớm đưa Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi

Trao đổi về định hướng hợp tác, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, củng cố tin cậy chính trị, đồng thời khai thác thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Hai bên nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng Brigitte Haas khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình tối ưu hóa năng lực sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kinh tế của Liechtenstein.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Brigitte Haas chuyển lời mời Hoàng thân Hans-Adam II thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas từ ngày 17 - 19/10/2026 đánh dấu chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA được đánh giá là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.