Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việt Nam và Liechtenstein chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liechtenstein còn nhiều dư địa phát triển. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 90.000 USD và nhập khẩu 9,71 triệu USD.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA-gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) và quá trình đàm phán đã kết thúc ngày 2/7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Trước đó, sáng 18/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Phương Hà