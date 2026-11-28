Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Saleumxay Kommasith sang thăm chính thức và tham dự các hội nghị tại Việt Nam, góp phần vào thành công chung của hội nghị, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác giữa các nước tiểu vùng. Chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị mới có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp Lào chuẩn bị kỷ niệm 51 năm Quốc khánh (2/12/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; tin tưởng Lào sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các mục tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng khẳng định Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ, phát triển quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh đây là mối quan hệ đặc biệt, tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Đồng thời, bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Thông tin về tình hình Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết Chính phủ đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn tài chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027. (Nguồn: TTXVN)

Về hợp tác song phương, Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực. Các dự án trọng điểm đạt tiến triển tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lào và củng cố quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu của quan hệ Việt Nam - Lào; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong việc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đề nghị tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027; duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD, tiến tới 10 tỷ USD; đẩy nhanh các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm; tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Hai bên cần phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhất trí với các định hướng hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án trọng điểm và tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào.