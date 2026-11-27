Chiều 27/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(Nguồn: vietnamplus) Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-post1151001.vnp