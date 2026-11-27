Tại Tọa đàm 80 năm Hiến pháp Việt Nam – Giá trị trường tồn và khát vọng phát triển đất nước do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, Hiến pháp chỉ thực sự có sức sống khi các giá trị và nguyên tắc hiến định được tôn trọng, thực thi, bảo vệ một cách hữu hiệu, trở thành một phần của văn hóa chính trị, văn hóa pháp lý và đời sống xã hội.