Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas, sáng 18-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas, sáng 18-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành tựu phát triển của Liechtenstein và cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới, đồng thời xác định tự chủ, tự lực tự cường và phát triển quan hệ quốc tế là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế và là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực hiện nay. Thủ tướng khẳng định, Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng tin tưởng việc ký kết với Việt Nam 2 hiệp định lần này sẽ tạo nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trong những lĩnh vực quan tâm chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas, sáng 18-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm, phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vốn là thế mạnh của Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu, mở ra các kênh hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Thủ tướng Liechtenstein nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp đất nước Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả năng suất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế. Hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.