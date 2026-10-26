Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hai nước theo hướng ổn định, sâu sắc, thực chất hơn.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn. Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Ba Lan thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Donald Tusk./.