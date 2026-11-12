Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Kuroiwa Yuji nhân dịp Thống đốc thăm Việt Nam và tổ chức các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội, trong đó có Lễ hội Kanagawa tại công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 14-15/11/2026.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc Kuroiwa Yuji ngay sau chuyến thăm chính thức rất thành công đến Nhật Bản, trong đó có chương trình thăm tỉnh Kanagawa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng với những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua, đặc biệt là việc hai bên thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản; cho rằng các thỏa thuận cam kết đạt được tại chuyến thăm sẽ là xung lực để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Trong thành công chung đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, y tế, chăm sóc sức khỏe và giao lưu văn hóa.

Trên cơ sở sự tin cậy chính trị, sự gắn bó và tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam và tình cảm của Thống đốc Kuroiwa dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thống đốc Kuroiwa Yuji bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp tại Hà Nội; cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Lãnh đạo Việt Nam dành cho tỉnh Kanagawa, cũng như vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm tỉnh vừa qua.

Thống đốc Kuroiwa khẳng định tỉnh Kanagawa coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường hợp tác giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới.

Thống đốc bày tỏ tin tưởng Văn phòng đại diện tỉnh Kanagawa tại Hà Nội và Lễ hội Kanagawa năm 2026 sẽ góp phần tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Hưng Yên trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân./.