Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy, tốt đẹp với LB Nga; nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác với TP Saint Petersburg có vị trí quan trọng.

Thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế, khoa học và văn hóa lớn của LB Nga mà còn là địa phương có nhiều gắn bó lịch sử và tình cảm với Việt Nam, và cũng là địa phương đi đầu tại LB Nga trong hợp tác với các địa phương Việt Nam; ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa TP Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là với TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg (Liên bang Nga). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự chỉ đạo, quan tâm của cá nhân Thống đốc Alexander Beglov và lãnh đạo Thành phố trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như cải tạo quảng trường khang trang, trở thành điểm đến mang ý nghĩa lịch sử của người dân Saint Petersburg và những người con Việt Nam khi đến Saint Petersburg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP Saint Petersburg tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam, phát huy tiềm năng, thế mạnh và những cơ chế hợp tác hiện có; chú trọng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chính quyền TP Saint Petersburg tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Saint Petersburg.

Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov khẳng định luôn trân trọng những tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho quan hệ Việt Nam-Nga, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với TP Saint Petersburg.

Báo cáo về kết quả làm việc với các địa phương Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm, Thống đốc Alexander Beglov khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu và sẽ thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo và đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; thông báo Saint Petersburg đã đặt tên công viên mang tên Việt Nam, tổ chức nhiều diễn đàn và tuần lễ văn hóa Việt Nam; nhân dân Nga nói chung và người dân TP Saint Petersburg luôn dành tình cảm đặc biệt nồng ấm đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng trong năm 2025, thành phố đã tổ chức hơn 300 hoạt động liên quan đến Việt Nam.

Thành phố đã ký các thỏa thuận hợp tác và sẵn sàng phối hợp với TP Hà Nội triển khai xây dựng tuyến metro, hợp tác an ninh mạng; nhấn mạnh Saint Petersburg sẵn sàng thúc đẩy các dự án hợp tác với địa phương Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ thực chất, hiệu quả giữa hai nước. Thống đốc Alexander Beglov bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc được trao tặng danh hiệu Công dân danh dự TP Hà Nội.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc Saint Petersburg nhất trí triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký nhân chuyến thăm, tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước; ủng hộ việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối địa phương nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.