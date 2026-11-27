Ở khu vực biên giới, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào hướng về cơ sở, vừa góp phần củng cố hệ thống chính trị, vừa chăm lo đời sống nhân dân. Những việc làm bền bỉ ấy không chỉ tạo chuyển biến ở từng địa bàn mà còn góp phần củng cố nền tảng chính trị, xã hội, tăng cường sức đề kháng trước những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.