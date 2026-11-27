Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg
Tiếp Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam.
Chiều 26/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov (Liên bang Nga) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-27/11/2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thong-doc-saint-petersburg-post1150822.vnp