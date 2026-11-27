Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov
Chiều 26/11, tiếp Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thong-doc-saint-petersburg-aleksander-beglov-246261127090052154.htm