Sau đợt mưa lớn, nhiều khu vực ở Bắc Hà - xã vùng cao của tỉnh Lào Cai ngập sâu gần 2m, gây thiệt hại cho người dân. UBND xã Bắc Hà đã thành lập tổ công tác kiểm tra các tuyến suối, sau khi có phản ánh một số công trình xây dựng có dấu hiệu lấn chiếm lòng suối, làm hạn chế việc tiêu thoát nước.