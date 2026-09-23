Trong khuôn khổ các hoạt động tại New York nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, sáng 22/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ông Hùng Cao được Tổng thống Donald Trump tin tưởng đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của ông Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về những định hướng và mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam. Trong định hướng đó, Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Mỹ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Kinh tế - thương mại là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng, ổn định, bền vững, sớm hoàn tất các vấn đề còn lại trong đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trọng tâm ưu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc Việt Nam bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner trước đây tại Đà Nẵng cho phía Mỹ trên tinh thần thiện chí và nhân đạo là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tôn vinh các giá trị hòa bình, hàn gắn và hòa giải giữa hai nước.

Chia sẻ về hoạt động gặp gỡ gần 2.000 kiều bào và bạn bè quốc tế trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung ngày càng thành công, có uy tín, địa vị xã hội ngày càng cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của sở tại ở khắp nơi trên thế giới.

Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ với quê hương, đất nước.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao bày tỏ vinh dự được Tổng thống Trump tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ phát triển phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai bên.

Quyền Bộ trưởng Hải quân khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và quốc phòng - an ninh là rất lớn, ông nhấn mạnh trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải đóng vai trò quan trọng.

Ông mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực.

Ông cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chia sẻ những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của Việt Nam và rất kỳ vọng vào những bước đột phá mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới.

Bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tích cực triển khai hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ

Cũng trong ngày 22/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, đã tiếp xã giao ông Hùng Cao.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ phối hợp tổ chức sự kiện về “Sáng kiến Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; qua đó đã khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Mỹ đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Ông Hùng Cao mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai.

Trao đổi về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Mỹ và Việt Nam trong chiến tranh; đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải và quân y.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Mỹ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các chương trình hỗ trợ người khuyết tật, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại những khu vực bị ảnh hưởng.