Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, cũng như tình cảm và sự gắn bó của ông với quê hương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về những định hướng và mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực, nền tảng quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế, tranh thủ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển.

Trong định hướng đó, Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của dân tộc và là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong ông Hùng Cao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với quê hương, đất nước.

Về phần mình, Quyền Bộ trưởng Hải quân khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực. Ông Hùng Cao khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và giải quyết các thách thức chung của khu vực. Cảm ơn Việt Nam đã hợp tác tích cực trong công tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh và tạo điều kiện bàn giao các hiện vật của doanh trại Reasoner, ông Hùng Cao tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bày tỏ trân trọng những quyết sách và hành động mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

* Trước đó chiều 21-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị USTDA tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn một số dự án chiến lược, có tính lan tỏa cao để tập trung hỗ trợ, trước hết trong các lĩnh vực năng lượng và lưới điện, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu, hàng không, cảng biển, logistics và giao thông hiện đại; phát huy vai trò “mở đường” từ khâu chuẩn bị dự án, giúp Việt Nam sớm tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và nguồn lực của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA). Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ gồm Warburg Pincus, Boeing và Apple, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Stanford, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ; dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Xây dựng thế giới dựa trên hợp tác và kết nối Ngày 22-9, phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các nước tăng cường hợp tác và thúc đẩy các mối liên kết trên nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức. Ông Guterres cho rằng những khác biệt và chia rẽ trên thế giới đang gia tăng, trong khi xung đột, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra nhiều vấn đề mới. Thay vì để các mối quan hệ quốc tế ngày càng phân mảnh và thiếu lòng tin, ông kêu gọi xây dựng “một thế giới dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau và được duy trì nhờ một mạng lưới kết nối chặt chẽ về kinh tế, chính trị, xã hội và công nghệ”.