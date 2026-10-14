Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đại tướng Tea Seiha trong việc triển khai nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Campuchia và hợp tác giữa hai quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Campuchia đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia tiếp tục phối hợp thực hiện công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, trong đó tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn và khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng chặt chẽ và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh mỗi nước; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc và pháp lý hóa các thành quả đã đạt được; đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tăng cường kết nối hạ tầng, giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại tướng Tea Seiha, Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược.

Đại tướng Tea Seiha bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Việt Nam dành cho Campuchia những năm qua trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam.

Vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Bộ Quốc phòng và việc hai bên ký Kế hoạch hợp tác năm 2027, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng và quân đội Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và quân đội Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa đặc biệt và vô giá, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp, củng cố và phát triển cho các thế hệ mai sau.

Đại tướng Tea Seiha khẳng định hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia./.